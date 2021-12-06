Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году

Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию в следующем году. Об этом говорится в совместном заявлении , которое лидеры сделали по итогам сегодняшней встречи в Нью-Дели.

"Президент Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Нарендру Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели. Он пригласил премьер-министра Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите", — приводит текст заявления пресс-служба Кремля.