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Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году

Президент поблагодарил премьер-министра за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели.

6 декабря, 15:07

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © ТАСС / ЕРА / HARISH TYAGI

Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию в следующем году. Об этом говорится в совместном заявлении, которое лидеры сделали по итогам сегодняшней встречи в Нью-Дели.

"Президент Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Нарендру Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели. Он пригласил премьер-министра Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите", — приводит текст заявления пресс-служба Кремля.

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Напомним, 6 декабря президент России прилетел с визитом в Нью-Дели, где провёл переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Владимир Путин подчеркнул, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также перечислил направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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