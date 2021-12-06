Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году
Президент поблагодарил премьер-министра за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © ТАСС / ЕРА / HARISH TYAGI
Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию в следующем году. Об этом говорится в совместном заявлении, которое лидеры сделали по итогам сегодняшней встречи в Нью-Дели.
"Президент Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Нарендру Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели. Он пригласил премьер-министра Моди посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите", — приводит текст заявления пресс-служба Кремля.
Напомним, 6 декабря президент России прилетел с визитом в Нью-Дели, где провёл переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Владимир Путин подчеркнул, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также перечислил направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.
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