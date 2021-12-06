Депутат Рашкин после допроса в СК заявил, что продолжит работать в Госдуме

Депутат Валерий Рашкин после допроса в СК заявил, что продолжит работать в Госдуме. Видео © LIFE

В Следственном комитете России (СКР) завершился допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. На вопросы собравшихся журналистов парламентарий отвечал неохотно, ссылаясь на документы о неразглашении тайны следствия.

"Ребята, я дал подписку о неразглашении", — сказал Рашкин.

Комментируя итоги допроса, парламентарий отметил, что продолжит и дальше заниматься своим делом. "Будем работать в Госдуме", — отрезал он. К слову, на вопрос о признании вины Рашкин отвечать отказался.