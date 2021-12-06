Депутат Рашкин после допроса в СК заявил, что продолжит работать в Госдуме
К слову, на вопрос о признании вины парламентарий отвечать отказался. В разговоре с журналистами он в основном ссылался на документы о неразглашении тайны следствия.
Скриншот © LIFE
Депутат Валерий Рашкин после допроса в СК заявил, что продолжит работать в Госдуме. Видео © LIFE
В Следственном комитете России (СКР) завершился допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. На вопросы собравшихся журналистов парламентарий отвечал неохотно, ссылаясь на документы о неразглашении тайны следствия.
"Ребята, я дал подписку о неразглашении", — сказал Рашкин.
Комментируя итоги допроса, парламентарий отметил, что продолжит и дальше заниматься своим делом.
"Будем работать в Госдуме", — отрезал он.
К слову, на вопрос о признании вины Рашкин отвечать отказался.
О том, что СК вызвал парламентария на допрос, стало известно ранее сегодня, 6 декабря. В общей сложности депутат провёл в здании ведомства около трёх часов.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
Комментариев: 0