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Путин договорился с Моди об ускорении признания вакцинных сертификатов

По мнению президента, это поспособствует росту поездок граждан России и Индии.

6 декабря, 15:27

Фото © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договорился о скорейшем двустороннем признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Кремля.

"Скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран", — говорится в релизе.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году. Президент поблагодарил премьер-министра за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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