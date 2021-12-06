Путин договорился с Моди об ускорении признания вакцинных сертификатов
По мнению президента, это поспособствует росту поездок граждан России и Индии.
Фото © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договорился о скорейшем двустороннем признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Кремля.
"Скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран", — говорится в релизе.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году. Президент поблагодарил премьер-министра за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели.
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