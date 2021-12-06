Путин договорился с Моди об ускорении признания вакцинных сертификатов

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договорился о скорейшем двустороннем признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Кремля.

"Скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран", — говорится в релизе.