Сенатор Карелова: Треть перенёсших ковид пациентов не могут вернуться к привычной жизни

Последствия коронавируса для трети пациентов могут быть страшнее самой болезни, они мешают вернуться к привычному образу жизни. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"С учётом количества переболевших граждан реабилитация после CoViD-19 приобретает особую значимость. Как отмечают эксперты, треть пациентов, перенёсших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни", — сказала она на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

Так, уточнила Карелова, 25% прошедших лечение в стационаре не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из реанимаций и интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трёх месяцев после болезни.

Эта проблема, по словам сенатора, может оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию в стране, а также быть причиной социально-экономических потерь, обусловленных снижением производительности труда. Поэтому важен комплексный системный подход к реабилитации граждан для минимизации последствий пандемии.

К настоящему моменту Минздрав РФ утвердил порядок организации медицинских реабилитаций взрослых и детей, временные методические рекомендации всему спектру медпомощи при ковиде, кроме того, запущена программа углублённой диспансеризации после болезни, добавила Карелова. Все выработанные Совфедом подходы и предложения легли в основу проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", который вошёл в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, заметила парламентарий. На эти цели в федеральном бюджете 2022–2024 годов предусмотрены 60 миллиардов рублей, уточнила вице-спикер Совфеда.