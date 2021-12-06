Сенатор Карелова: Треть перенёсших ковид пациентов не могут вернуться к привычной жизни
Проблема может оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию, а также стать причиной социально-экономических потерь, заметила парламентарий.
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Последствия коронавируса для трети пациентов могут быть страшнее самой болезни, они мешают вернуться к привычному образу жизни. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
"С учётом количества переболевших граждан реабилитация после CoViD-19 приобретает особую значимость. Как отмечают эксперты, треть пациентов, перенёсших коронавирус, не могут вернуться к привычному образу жизни", — сказала она на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.
Так, уточнила Карелова, 25% прошедших лечение в стационаре не возвращаются к прежней работе по состоянию здоровья, а 29% выписанных из реанимаций и интенсивной терапии имеют высокий риск смерти от осложнений в течение трёх месяцев после болезни.
Эта проблема, по словам сенатора, может оказывать негативное влияние на демографическую ситуацию в стране, а также быть причиной социально-экономических потерь, обусловленных снижением производительности труда. Поэтому важен комплексный системный подход к реабилитации граждан для минимизации последствий пандемии.
К настоящему моменту Минздрав РФ утвердил порядок организации медицинских реабилитаций взрослых и детей, временные методические рекомендации всему спектру медпомощи при ковиде, кроме того, запущена программа углублённой диспансеризации после болезни, добавила Карелова. Все выработанные Совфедом подходы и предложения легли в основу проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", который вошёл в перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, заметила парламентарий. На эти цели в федеральном бюджете 2022–2024 годов предусмотрены 60 миллиардов рублей, уточнила вице-спикер Совфеда.
Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные изобрели лекарство от тревожного расстройства для переболевших ковидом. Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний препарата. По итогам второй фазы лекарство показало высокую эффективность и безопасность.
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