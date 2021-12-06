Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом с большим интересом выслушает предложения по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявление президента США о том, что он идёт на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеются в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Он добавил, что после станет понятно, насколько данные предложения способны снять напряжённость. При этом представитель Кремля обратил внимание на агрессивную и враждебную риторику по украинской ситуации, которая исходит от европейских столиц и Вашингтона, а также целенаправленные сливы различных "планов" по якобы планируемому Россией "вторжению" на Украину.