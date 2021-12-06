Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине
После этого станет понятно, насколько данные инициативы способны снять напряжённость и привести к урегулированию конфликта в Донбассе.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом с большим интересом выслушает предложения по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мы слышали заявление президента США о том, что он идёт на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеются в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Он добавил, что после станет понятно, насколько данные предложения способны снять напряжённость. При этом представитель Кремля обратил внимание на агрессивную и враждебную риторику по украинской ситуации, которая исходит от европейских столиц и Вашингтона, а также целенаправленные сливы различных "планов" по якобы планируемому Россией "вторжению" на Украину.
Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
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