Песков назвал единственный путь снять напряжённость на Украине

Напряжённость на Украине можно снять, только застраховавшись от помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым методом. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.