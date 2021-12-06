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Песков назвал единственный путь снять напряжённость на Украине

Представитель Кремля дал комментарии накануне онлайн-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

6 декабря, 15:48

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Напряжённость на Украине можно снять, только застраховавшись от помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым методом. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Снять напряжённость можно только одним путём — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым методом", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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