Песков назвал единственный путь снять напряжённость на Украине
Представитель Кремля дал комментарии накануне онлайн-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Напряжённость на Украине можно снять, только застраховавшись от помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым методом. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Снять напряжённость можно только одним путём — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым методом", — отметил представитель Кремля.
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Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
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