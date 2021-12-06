Согласно последним данным социологических исследований, представители поколения Y (миллениалы) гораздо реже занимаются сексом, чем люди предшествующих поколений. О том, почему нынешняя молодёжь оказалась настолько целомудренной, рассказал культуролог, старший научный сотрудник ВШЭ Ян Левченко.

По его словам, с появлением различных гендерных моделей стали крайне популярны связи без интимной близости. К примеру, некоторые молодые люди, находясь в браке, сознательно отказываются от секса. Это, как отметил специалист, вовсе не означает, что все вдруг резко стали придерживаться гомосексуальной ориентации. На первый план у представителей нового поколения выходит качество, а не количество.

"Это свидетельствует не о том, что молодые с жиру бесятся, просто потребности вышли за пределы физиологии. И люди вспоминают о сексе далеко не в первую очередь, важнее становится самоутверждение и самореализация", — цитирует kp.ru Левченко.

С развитием цифровых технологий люди перестали зацикливаться на сексе, при этом стали гораздо тревожнее в плане знакомств, отметил культуролог. Сравнивая современную молодёжь с поколением беби-бумеров, он отметил, что миллениалы и зумеры будто бы "застегнулись на все пуговицы". По мнению эксперта, так называемая сексуальная контрреволюция в нашей жизни теперь надолго.