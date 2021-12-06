Иммунолог Логина объяснила опасность аллергии на живую ель

Аллергия на живую ёлку может вызвать насморк, чихание, зуд глаз и першение в горле, а при бронхиальной астме существует риск возникновения приступа. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам врача, наиболее частая причина аллергической реакции — пыльца и плесень, которые распространяются по квартире с живого дерева. Для минимизации вероятности проявления недуга достаточно просто помыть ель.

"Ёлки растут в лесу, на них может накопиться плесень, пыльца растений. Если ёлку не помыть, то в дом вместе с ёлкой могут прийти аллергены. Как я уже сказала, пыльца, особенно плесень: сейчас тёплая погода была достаточно долго, в воздухе много спор плесневых грибов. Они могут оседать на ветках и потом появиться в комнате", — объяснила специалист.

Логина подчеркнула, что аллергия на хвойные растения, конечно, встречается, однако обычно причиной всё же является осевшая на растении в период цветения пыльца.

Ещё одна из распространённых причин аллергии — пыль, указала иммунолог.

"Пыль также может спровоцировать аллергические реакции. Чистить ёлку вряд ли есть смысл, но, если у кого-то из членов семьи есть такие реакции, после Нового года ёлку надо быстро убрать", — заключила Логина.