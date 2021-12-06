Верховный суд Украины оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене

Верховный суд Украины не стал отменять приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о государственной измене, который предусматривает 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Суд постановил: приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 года в отношении Януковича Виктора Фёдоровича оставить без изменения", — сказал судья в ходе заседания.

Кассационные жалобы защитников Януковича оставлены без удовлетворения. Один из адвокатов экс-главы государства, Виталий Сердюк, назвал это решение инстанции приговором всей судебной системе Украины. Теперь защита беспрепятственно обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передаёт ТАСС.

"Отпало последнее препятствие для начала полноценного процесса в ЕСПЧ, который, уверен, не сможет закрыть глаза на нарушения Конвенции о защите прав человека, допущенные властью и судом в данном политическом процессе (захват власти на Украине в 2014 году. — Прим. Лайфа)", — указал адвокат.