"Человек-паук" с пистолетом спускался по фасаду на балкон и следил за москвичом, но попался

Программист из Москвы застал на собственном балконе незнакомца в альпинистском снаряжении. Как позже выяснилось, при себе "человек-паук" имел ещё и пистолет, который благополучно скинул вниз до приезда оперативников.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в один из вечеров в полицию обратился 48-летний житель многоэтажки на Нагатинской набережной. Он заявил, что на балконе его квартиры на 22-м этаже находится таинственный "альпинист". Приехавшие сотрудники оперативно задержали незнакомца — им оказался 22-летний молодой человек.

Позже под окнами правоохранители нашли пистолет Макарова с двумя обоймами патронов. Он был переделан в боевое оружие из списанного охолощённого ствола. Кроме того, на чердаке многоэтажки был обнаружен глушитель от пистолета и прикреплённые верёвки. Как выяснилось, "альпинист" спустился на балкон с крыши.

Уместна ли в этой истории речь про киллера, который пытался добраться до жертвы необычным способом, пока не ясно. Однако на допросе "человек-паук" заявил, что якобы выполнял заказ из Даркнета. Он признался, что ему обещали 50 тысяч в день за слежку за программистом, а также фиксацию, как долго "объект" находится дома. Правда это или нет, предстоит выяснить правоохранителям. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".