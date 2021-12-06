Путин разрешил экипажам самостоятельно разбираться с буйными пассажирами на борту

Новые поправки в Воздушный кодекс РФ наделяют командира воздушного судна правом отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают угрозу безопасности полёта воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиапредприятия.