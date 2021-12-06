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Путин разрешил экипажам самостоятельно разбираться с буйными пассажирами на борту

Перечень средств сдерживания и порядок действий бортпроводников утвердит правительство. Нововведение вступит в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.

6 декабря, 16:42

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экипажам самолётов использовать спецсредства для сдерживания буйных пассажиров. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые поправки в Воздушный кодекс РФ наделяют командира воздушного судна правом отдать членам экипажа распоряжение "применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают угрозу безопасности полёта воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна". Такое же распоряжение можно будет отдать и сотрудникам службы авиационной безопасности авиапредприятия.

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Перечень средств сдерживания и порядок действий членов экипажа утвердит кабмин. Закон вступит в силу по истечении 180 дней с момента официального опубликования.

Ранее Лайф рассказал, что в Шереметьево задержали пьяного дебошира, разбившего иллюминатор в самолёте. Мужчина находился в лайнере, который прибыл в столицу из Стокгольма. В результате произошедшего он повредил себе пальцы руки.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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