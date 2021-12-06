США изучают вариант введения агрессивных санкций против России

Власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В частности, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также отключение РФ от международной платёжной системы Swift — данный вариант называется ядерным. В настоящее время решение о применении рестрикций ещё не принято, администрация Джо Байдена ведёт переговоры с европейскими партнёрами в надежде скоординировать действия.

Санкции могут также коснуться суверенного долга России, отмечает издание. Кроме того, могут быть направлены против ведущих российских олигархов с ограничением им возможности для поездок и потенциальным перекрытием доступа к американским банковским системам.

"Мы собрали довольно агрессивный пакет мер", — приводит телеканал слова неназванного чиновника.

При этом в США опасаются, что Россия может принять ответные меры, включая сдерживание производства.