ЦИАН запретил публикацию объявлений, дискриминирующих по этнической принадлежности
Рекламные сообщения, содержащие недопустимые высказывания, должны быть отредактированы до 1 февраля 2022 года.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Сервис по поиску недвижимости ЦИАН запретил выкладывать объявления, содержащие ограничения и запреты, касающиеся нации, расы, вероисповедания, гражданства пользователей. Об этом сообщается в его новостном канале в "Телеграме". Изменения внесены в лицензионное соглашение.
"С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)", — уточняется в посте.
Публикации, содержащие дискриминационные требования, должны быть отредактированы до 1 февраля 2022 года.
"После наступления этой даты ЦИАН оставляет за собой право на самостоятельное внесение соответствующих корректировок в описание размещённых вами объектов", — заключили в компании.
Ранее Лайф рассказывал, что пользователям некоторых сервисов стала доступна авторизация через ЕСИА. ЦИАН также запустил авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации.
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