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ЦИАН запретил публикацию объявлений, дискриминирующих по этнической принадлежности

Рекламные сообщения, содержащие недопустимые высказывания, должны быть отредактированы до 1 февраля 2022 года.

6 декабря, 16:56

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Сервис по поиску недвижимости ЦИАН запретил выкладывать объявления, содержащие ограничения и запреты, касающиеся нации, расы, вероисповедания, гражданства пользователей. Об этом сообщается в его новостном канале в "Телеграме". Изменения внесены в лицензионное соглашение.

"С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)", — уточняется в посте.

Публикации, содержащие дискриминационные требования, должны быть отредактированы до 1 февраля 2022 года.

"После наступления этой даты ЦИАН оставляет за собой право на самостоятельное внесение соответствующих корректировок в описание размещённых вами объектов", — заключили в компании.

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Ранее Лайф рассказывал, что пользователям некоторых сервисов стала доступна авторизация через ЕСИА. ЦИАН также запустил авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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