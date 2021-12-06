Кабмин выделил почти 30 млрд рублей на сбалансированность бюджетов регионов

Правительство России выделило почти 30 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов субъектов РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Правительство выделило дополнительно на сбалансированность бюджетов ещё почти 30 миллиардов рублей", — сказал Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам, уточнив, что средства будут распределены среди 45 регионов.

За счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплат работников бюджетной сферы, а также на ряд запланированных социально значимых и первоочередных мероприятий. Вдобавок деньги пойдут на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных для людей объектов.

На этот год, уточнил Мишустин, с учётом дополнительных решений дотации предусмотрены в объёме одного триллиона рублей, а в следующем базовая сумма не уменьшится, а будет проиндексирована. Кабмин уже помог снизить долговую нагрузку регионов, а также оказывает поддержку в вопросе привлечения инвесторов, в том числе в инфраструктурные проекты.