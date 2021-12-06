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"Что-то пошло не так во время лепки": Скульптура Снегурочки из Якутии довела пользователей соцсетей до истерики

Многие предположили, что сказочная красавица пьяна. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца.

6 декабря, 17:16
<p>Фото © <a href="https://dnevniki.ykt.ru/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B01973/1174722" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ykt.ru</a> / Лика1973</p>

Фото © Ykt.ru / Лика1973

Кажется, что у нововоронежского памятника Алёнке появился достойный конкурент — не менее уродливая скульптура Снегурочки из якутского города Алдана. По крайней мере, местные жители, мягко говоря, не оценили странное представление автора новогодней инсталляции о женской красоте.

Как сообщает портал Ykt.ru, снимок внучки Дедушки Мороза быстро разлетелся по соцсетям, собирая забавные комментарии. Многие пользователи предположили, что сказочная красавица находится в состоянии алкогольного опьянения. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца.

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"Это Бабушка-Мороз", "Человек старался, но получилось то, что получилось", "Что-то пошло не так во время лепки", "Адская алданская Снегурочка", "Это не Снегурочка, а Снегур какой-то", — высказались комментаторы.

Напомним, что памятник Алёнке, пугающей своим видом, открыли 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь. Местных жителей, однако, скульптура привела в ужас. Из-за реакции селян над жуткой красавицей сразу нависла угроза, памятник демонтировали, а затем и выставили на торги. Алёнка ушла с молотка за 2,6 млн.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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