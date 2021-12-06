Кажется, что у нововоронежского памятника Алёнке появился достойный конкурент — не менее уродливая скульптура Снегурочки из якутского города Алдана. По крайней мере, местные жители, мягко говоря, не оценили странное представление автора новогодней инсталляции о женской красоте.

Как сообщает портал Ykt.ru, снимок внучки Дедушки Мороза быстро разлетелся по соцсетям, собирая забавные комментарии. Многие пользователи предположили, что сказочная красавица находится в состоянии алкогольного опьянения. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца.