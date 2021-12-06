"Что-то пошло не так во время лепки": Скульптура Снегурочки из Якутии довела пользователей соцсетей до истерики
Многие предположили, что сказочная красавица пьяна. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца.
Фото © Ykt.ru / Лика1973
Кажется, что у нововоронежского памятника Алёнке появился достойный конкурент — не менее уродливая скульптура Снегурочки из якутского города Алдана. По крайней мере, местные жители, мягко говоря, не оценили странное представление автора новогодней инсталляции о женской красоте.
Как сообщает портал Ykt.ru, снимок внучки Дедушки Мороза быстро разлетелся по соцсетям, собирая забавные комментарии. Многие пользователи предположили, что сказочная красавица находится в состоянии алкогольного опьянения. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца.
"Это Бабушка-Мороз", "Человек старался, но получилось то, что получилось", "Что-то пошло не так во время лепки", "Адская алданская Снегурочка", "Это не Снегурочка, а Снегур какой-то", — высказались комментаторы.
Напомним, что памятник Алёнке, пугающей своим видом, открыли 18 декабря 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Согласно легенде, девушка по поручению родственников ушла на поиски нового места для поселения и основала деревню, которую впоследствии назвали в её честь. Местных жителей, однако, скульптура привела в ужас. Из-за реакции селян над жуткой красавицей сразу нависла угроза, памятник демонтировали, а затем и выставили на торги. Алёнка ушла с молотка за 2,6 млн.
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