Байден после переговоров с Путиным побеседует с Зеленским
Кроме того, перед звонком российскому коллеге американский президент планирует созвониться с европейскими союзниками, чтобы удостовериться в единстве.
Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci / Lewis Joly
Президент США Джо Байден после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, намеченных на 7 декабря, проведёт беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.
Кроме того, с Зеленским также переговорит госсекретарь США Энтони Блинкен. Этот разговор состоится до звонка Путина и Байдена.
Также перед российско-американским саммитом Байден намерен провести переговоры с союзниками в Европе для координации действий. Лидер Соединённых Штатов планирует удостовериться, что отправится на разговор с Путиным на фоне единства союзников и сильной трансатлантической солидарности в отношении дальнейших действий, уточнил чиновник.
Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
Комментариев: 0