Байден после переговоров с Путиным побеседует с Зеленским

Президент США Джо Байден после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, намеченных на 7 декабря, проведёт беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Кроме того, с Зеленским также переговорит госсекретарь США Энтони Блинкен. Этот разговор состоится до звонка Путина и Байдена.

Также перед российско-американским саммитом Байден намерен провести переговоры с союзниками в Европе для координации действий. Лидер Соединённых Штатов планирует удостовериться, что отправится на разговор с Путиным на фоне единства союзников и сильной трансатлантической солидарности в отношении дальнейших действий, уточнил чиновник.