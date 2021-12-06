Зеленский заявил о строительстве первого на Украине завода по производству боевых дронов

На Украине началось строительство военного завода по изготовлению современных боевых беспилотников. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Отметим, что подобное предприятие в Незалежной появится впервые.

"Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов", — сказал глава Незалежной, выступая в Харькове по случаю 30-летия Вооружённых сил Украины.

К слову, на днях во время выступления в Верховной раде Зеленский отметил, что впервые за 30 лет финансирование оборонного сектора в этом году превысит 320 миллиардов гривен. Для сравнения: в 2018 году на эти цели было выделено 191,7 миллиарда гривен.