Зеленский заявил о строительстве первого на Украине завода по производству боевых дронов
К слову, на днях во время выступления в Верховной раде лидер Незалежной отметил, что впервые за 30 лет финансирование оборонного сектора превысит 320 миллиардов гривен.
Фото © Twitter / Володимир Зеленський
На Украине началось строительство военного завода по изготовлению современных боевых беспилотников. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. Отметим, что подобное предприятие в Незалежной появится впервые.
"Мы начинаем на Украине строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов", — сказал глава Незалежной, выступая в Харькове по случаю 30-летия Вооружённых сил Украины.
К слову, на днях во время выступления в Верховной раде Зеленский отметил, что впервые за 30 лет финансирование оборонного сектора в этом году превысит 320 миллиардов гривен. Для сравнения: в 2018 году на эти цели было выделено 191,7 миллиарда гривен.
Ранее Bloomberg раскрыл реальное число проданных Турцией Украине беспилотников Bayraktar. По данным СМИ, сейчас принимаются заказы по меньшей мере ещё на две дюжины дронов.
Напомним, что впервые о покупке Украиной беспилотников Bayraktar стало известно в январе 2019 года. Тогда речь шла о шести аппаратах. В конце октября 2021 года появилась информация, что Киев применил "байрактары" в Донбассе. Генштаб ВСУ показал видео удара с дрона. В ЛНР заявили, что, использовав турецкие беспилотники, Украина официально признала нарушение Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА. В начале ноября в Киеве заявили, что продолжат закупать дроны у Анкары.
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