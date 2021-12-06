В администрации США не уверены в подготовке Россией "вторжения" на Украину

Власти США точно не знают, действительно ли Россия собирается "вторгнуться" на Украину. Однако при этом в Вашингтоне полагают, что Москва готовит возможности для этого. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель администрации США.

"Я уточню, что мы не знаем, принял ли президент Путин решение о дальнейшей военной эскалации на Украине. Но мы знаем, что он готовит возможности для того, чтобы пойти на эту эскалацию, если он так решит", — отметил чиновник на спецбрифинге о предстоящем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.