В Думе рассказали о новых мерах поддержки российских волонтёров

Осенью в нижнюю палату парламента прошли 18 активистов движения #МыВместе. И руководители всех фракций согласились, что в первоочередном порядке следует обсудить тему волонтёрства.

В Думе прошли парламентские слушания на тему "Поддержка и развитие волонтёрского движения в Российской Федерации", их организовали по инициативе Комитета по молодёжной политике. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Как отметили сами руководители политических партий, волонтёрское движение сегодня — это огромный ресурс. Это люди, которые приходят в самые сложные сферы, чтобы помогать другим и государству решать социально значимые задачи", — рассказал председатель думского Комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

Депутат вынес на рассмотрение участников съезда инициативу о введении обязательного страхования жизни добровольцев. Эту идею накануне поддержал президент Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Мы вместе".

"Они тушат пожары, разбирают завалы после наводнений, едут на ночные поиски, у них нет времени себя застраховать, а у организации, где они состоят, — денег", — уточнил Метелев.

Также он предложил выдать волонтёрам допуск в учреждения социальной сферы. Как указал парламентарий, за семь лет количество волонтёров в нашей стране увеличилось в пять раз.

"Тысячи пациентов, привыкшие к заботе, вниманию и общению с волонтёрами, этого лишились. Это плохо и для волонтёров, и для пациентов, и для самих сотрудников, которым нужны дополнительные руки", — объяснил Метелев, говоря об отказе некоторых директоров пускать добровольцев в соцучреждения из-за ковидных ограничений.

Ещё одна его инициатива связана с развитием мер поддержки волонтёров. Среди них глава думского Комитета отметил внедрение образовательных программ. Его поддержала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

"Необходима комплексная программа развития молодёжной инфраструктуры в регионах, предусматривающая создание молодёжных центров", — добавила Разуваева.