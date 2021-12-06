Названы самые популярные TikTok-ролики 2021 года в России

Социальная сеть TikTok подвела итоги 2021 года, уточнив, что воспользовались приложением за этот отрезок более одного миллиарда пользователей. Об этом говорится в релизе, который есть в распоряжении Лайфа.

Самым популярным в России роликом стало видео с рисующими собаками от пользователя hoootdogs. На втором месте ролик со скрытым окрашиванием волос, а замыкает тройку необычный ролик с игрой для большой компании.

Среди жизнерадостных роликов отечественные пользователи отметили видео блогера _tusya_kiskis с кошкой Тусей. Оно набрало свыше 21 миллиона просмотров при 2,7 миллиона лайков. Также популярным стал ролик, на котором девушка скатывается с огромной ледяной горки. Кроме того, в тройку вошло видео с советами о том, как выжить на необитаемом острове.