Названы самые популярные TikTok-ролики 2021 года в России
В категории жизнерадостных лидирующую тройку заняли видео с кошкой Тусей, катанием с огромной ледяной горки и выживанием на необитаемом острове.
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Социальная сеть TikTok подвела итоги 2021 года, уточнив, что воспользовались приложением за этот отрезок более одного миллиарда пользователей. Об этом говорится в релизе, который есть в распоряжении Лайфа.
Самым популярным в России роликом стало видео с рисующими собаками от пользователя hoootdogs. На втором месте ролик со скрытым окрашиванием волос, а замыкает тройку необычный ролик с игрой для большой компании.
Среди жизнерадостных роликов отечественные пользователи отметили видео блогера _tusya_kiskis с кошкой Тусей. Оно набрало свыше 21 миллиона просмотров при 2,7 миллиона лайков. Также популярным стал ролик, на котором девушка скатывается с огромной ледяной горки. Кроме того, в тройку вошло видео с советами о том, как выжить на необитаемом острове.
Популярными становились ролики с различными эффектами. Например, с помощью "бебидуэта" у пользователей была возможность вернуться в детство и увидеть себя с лицом ребёнка, "искривление" дарило эффект кривого зеркала. Кроме того, активно использовали "водопад", "замедленный зум" и "ностальгию". А в категории про еду завирусились видео с огромным хачапури по-аджарски, минималистичным тортом, панкейками с начинкой, самым вкусным сэндвичем и сырным завтраком.
Ранее Лайф рассказывал, как видео с разрезанием торта на свадьбе заставило пользователей переживать за невесту. Ролик прокомментировали даже звёзды, и все советуют девушке бежать.
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