Кириенко наградил 10 команд – победителей викторины "Лига знаний"
Первый замглавы Администрации Президента РФ отметил особенность сегодняшних реалий: важно уметь оперативно обращаться с информацией и использовать навыки всей команды для работы на общий результат.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Москва, Новосибирск, Уфа, Казань, Орёл, Балаково — шесть городов, команды-выходцы из которых одержали победу в первом туре всероссийской интеллектуальной викторины "Лига знаний". Всего их вышло 10. В финале первое место заняла московская "Первая сборная". Работу всех участников высоко оценил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Я понимаю, насколько было сложно попасть в финал, вы лучшие 50 команд первой викторины "Лиги знаний". Победители абсолютно вы все. Мир сейчас устроен так, что способность быстро работать с информацией, ещё и умение работать командно — важнейшее конкурентное преимущество. У вас разные профессии, разные направления профессионального развития, но вот это умение вам точно будет помогать в жизни", — отметил он.
Кириенко также обратил внимание, что участники продемонстрировали "умение командно работать, особенно в условиях цейтнота". Первый замглавы АП указал, что эти наработанные навыки — уже не игра, а самая настоящая жизнь, как минимум хорошая тренировка для общего и профессионального развития. А если говорить о школьниках, то для них такой формат получения знаний — наиболее интересный, полагает Кириенко, глава наблюдательного совета общества "Знание".
В играх отборочного этапа викторины "Лига знаний" приняли участие более 20 тысяч человек со всей России. Участвовать в ней можно с 12 лет. Первая тройка команд-победителей получила ценные призы: мини-проекторы, колонки, фитнес-часы. Команды, вошедшие в десятку лучших, отправятся в большое путешествие по России. Остальные 40 команд будут награждены турами по родным регионам. Викторина стала продолжением первого всероссийского квиз-марафона, который вошёл в Книгу рекордов России.
Ранее Лайф писал, что на организованный обществом "Знание" конкурс "Лига лекторов" было подано свыше 2,5 тысячи заявок. Самыми активными участниками, более половины из которых от 18 до 35 лет, стали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.
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