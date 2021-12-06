Кириенко наградил 10 команд – победителей викторины "Лига знаний"

Москва, Новосибирск, Уфа, Казань, Орёл, Балаково — шесть городов, команды-выходцы из которых одержали победу в первом туре всероссийской интеллектуальной викторины "Лига знаний". Всего их вышло 10. В финале первое место заняла московская "Первая сборная". Работу всех участников высоко оценил первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Я понимаю, насколько было сложно попасть в финал, вы лучшие 50 команд первой викторины "Лиги знаний". Победители абсолютно вы все. Мир сейчас устроен так, что способность быстро работать с информацией, ещё и умение работать командно — важнейшее конкурентное преимущество. У вас разные профессии, разные направления профессионального развития, но вот это умение вам точно будет помогать в жизни", — отметил он.

Кириенко также обратил внимание, что участники продемонстрировали "умение командно работать, особенно в условиях цейтнота". Первый замглавы АП указал, что эти наработанные навыки — уже не игра, а самая настоящая жизнь, как минимум хорошая тренировка для общего и профессионального развития. А если говорить о школьниках, то для них такой формат получения знаний — наиболее интересный, полагает Кириенко, глава наблюдательного совета общества "Знание".

В играх отборочного этапа викторины "Лига знаний" приняли участие более 20 тысяч человек со всей России. Участвовать в ней можно с 12 лет. Первая тройка команд-победителей получила ценные призы: мини-проекторы, колонки, фитнес-часы. Команды, вошедшие в десятку лучших, отправятся в большое путешествие по России. Остальные 40 команд будут награждены турами по родным регионам. Викторина стала продолжением первого всероссийского квиз-марафона, который вошёл в Книгу рекордов России.