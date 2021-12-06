США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Соединённые Штаты решили дипломатически бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Администрация Байдена не направит каких-либо дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине", — пояснила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Она уточнила, что решение администрации спортсменов не касается — они по-прежнему могут поехать на Олимпиаду.

"Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома", — сказала Псаки.