США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине
Однако американских спортсменов это не касается: они будут принимать участие в международных соревнованиях.
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Соединённые Штаты решили дипломатически бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Администрация Байдена не направит каких-либо дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине", — пояснила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
Она уточнила, что решение администрации спортсменов не касается — они по-прежнему могут поехать на Олимпиаду.
"Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома", — сказала Псаки.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. Лайф сообщал, что, согласно планам ОКР, нашу страну в Китае представят 216 спортсменов. Ранее Байден подтвердил возможность бойкота Олимпиады.
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