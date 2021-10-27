Съёмки четвёртой части "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли приблизились к концу. По этому поводу голливудский актёр решил раскошелиться и отблагодарить своих коллег статусными подарками. Каскадёры, которые работали на съёмочной площадке боевика, поделились, что Ривз подарил им часы Rolex с персональной гравировкой для каждого.

Фото © Instagram / talesfromlordrodney, bruceleeconcepcion, jermskillz

Киану купил ролексы не только приятелям по съёмочной площадке, но и себе. Судя по цене часов, пришлось отдать больше пяти миллионов рублей! Один экземпляр Submariner Date из стали и сапфирового стекла стоит 14,5 тысячи долларов (чуть больше миллиона рублей). Один из счастливчиков, Джереми Маринас, в инстаграм-сториз признался, часы от Киану — лучший подарок, что он когда-либо получал.

Фото © Instagram / keanu_reeevesss

Это далеко не первый раз, когда Ривз легко отказывался от материальных благ или безвозмездно оплачивал чужие счета. Когда-то он отказался от 80 из 114 миллионов долларов своего гонорара за съёмки в трёх частях "Матрицы". Всё ради того, чтобы сэкономленные деньги смогли выплатить создателям спецэффектов и гримёрам, пишет "Союз". Но и оставшиеся деньги он потратил не только на себя. Так, когда съёмки закончились, актёр подарил каскадёрам несколько мотоциклов Harley-Davidson, каждый из которых стоил около восьми тысяч долларов (560 тысяч рублей) .

Фото © Twitter / Amir Blum

Меньше всего меня волнуют деньги. Того, что я уже заработал, мне хватит на несколько столетий безбедной жизни Киану Ривз

Фото © Instagram / alexandra_klaudi