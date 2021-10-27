Киану опять за своё: Звезда "Матрицы" раздала коллегам часы Rolex стоимостью в миллион рублей каждые
Рассказываем про очередной приступ щедрости Киану и вспоминаем, как актёр радовал коллег и фанатов раньше.
Фото © Instagram/talesfromlordrodney
Съёмки четвёртой части "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли приблизились к концу. По этому поводу голливудский актёр решил раскошелиться и отблагодарить своих коллег статусными подарками. Каскадёры, которые работали на съёмочной площадке боевика, поделились, что Ривз подарил им часы Rolex с персональной гравировкой для каждого.
Фото © Instagram / talesfromlordrodney, bruceleeconcepcion, jermskillz
Киану купил ролексы не только приятелям по съёмочной площадке, но и себе. Судя по цене часов, пришлось отдать больше пяти миллионов рублей! Один экземпляр Submariner Date из стали и сапфирового стекла стоит 14,5 тысячи долларов (чуть больше миллиона рублей). Один из счастливчиков, Джереми Маринас, в инстаграм-сториз признался, часы от Киану — лучший подарок, что он когда-либо получал.
Фото © Instagram / keanu_reeevesss
Это далеко не первый раз, когда Ривз легко отказывался от материальных благ или безвозмездно оплачивал чужие счета. Когда-то он отказался от 80 из 114 миллионов долларов своего гонорара за съёмки в трёх частях "Матрицы". Всё ради того, чтобы сэкономленные деньги смогли выплатить создателям спецэффектов и гримёрам, пишет "Союз". Но и оставшиеся деньги он потратил не только на себя. Так, когда съёмки закончились, актёр подарил каскадёрам несколько мотоциклов Harley-Davidson, каждый из которых стоил около восьми тысяч долларов (560 тысяч рублей) .
Фото © Twitter / Amir Blum
Меньше всего меня волнуют деньги. Того, что я уже заработал, мне хватит на несколько столетий безбедной жизни
Фото © Instagram / alexandra_klaudi
Кроме того, огромная часть заработка Киану уходит на благотворительность. Когда его сестра заболела лейкемией, актёр углубился в изучение проблемы и пожертвовал пять миллионов долларов на изучение болезни. Благо девушку удалось спасти, но Ривз до сих пор спонсирует новые исследования, пишет Marie Claire.
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