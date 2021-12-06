"СберЗвук" получил поддержку Android Auto и Apple CarPlay

Музыкальный стриминговый сервис "СберЗвук" получил поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Теперь пользователи смогут получить доступ к приложению в мультимедийных системах автомобилей.

Нововведение даёт возможность дублировать на экран автомобиля функционал смартфона с базовым набором функций: возможность принимать и совершать голосовые звонки, слушать музыку в HiFi качестве и подкасты со смартфона или через стриминговые аудиосервисы, прослушивать и записывать сообщения голосом, пользоваться мобильным навигатором и онлайн-поиском. С помощью нескольких кликов водитель сможет переключиться с экрана автомобиля на телефон и наоборот.

"В свежем обновлении СберЗвука, благодаря Carplay и Android Auto, запускать любимую музыку в авто стало гораздо проще, ведь теперь не нужно тянуться и попадать по мелким кнопкам на телефоне. Все доступно и под рукой на экране штатного дисплея. Автолюбители могут слушать свою коллекцию треков в HiFi качестве вместе с акустикой автомобиля через интерфейс мультимедиа систем, используя удобное встроенное управление (на руле, медиасистеме и т.д.)", — сообщил Product Manager СберЗвука Сергей Бурдов.

В будущем в приложении появится детский раздел, а также спортивные трансляции. Ещё одной новой функцией будут "Волны" — смесь радио и стриминга, персонализированная для каждого пользователя.