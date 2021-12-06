Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге спадут морозы

В Санкт-Петербурге начнёт теплеть уже с завтрашнего дня. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Как пишет газета "Петербургский дневник", минувшей ночью там зафиксировали температурный рекорд: в городе похолодало до 21 градуса ниже нуля — это на полградуса ниже, чем было в 1893 году.

Как прогнозирует Колесов, завтра и в последующие дни в городе будет около 9–10 градусов ниже нуля, а ближе к следующей неделе возможна оттепель.