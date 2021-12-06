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Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге спадут морозы

После отрицательного температурного рекорда теперь жителей Северной столицы ждёт потепление.

6 декабря, 19:20

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге начнёт теплеть уже с завтрашнего дня. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Как пишет газета "Петербургский дневник", минувшей ночью там зафиксировали температурный рекорд: в городе похолодало до 21 градуса ниже нуля — это на полградуса ниже, чем было в 1893 году.

Как прогнозирует Колесов, завтра и в последующие дни в городе будет около 9–10 градусов ниже нуля, а ближе к следующей неделе возможна оттепель.

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А ранее Лайф рассказывал, что Вильфанд предупредил ряд регионов об очень суровой погоде в ближайшие дни. Температура снизится вплоть до 13 градусов ниже обычной для этого времени года. Столбики термометров могут упасть до показателя –29.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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