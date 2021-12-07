Директор ЦРУ Бёрнс заявил, что Россия может быть готова к риску по ситуации с Украиной
Американский политик считает, что на сегодняшних переговорах лидеров двух стран Байден должен показать, что США "готовы к сдерживанию".
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / ZUMA
Недооценивать готовность Москвы идти на риск в украинском вопросе не стоит. Об этом, выступая на мероприятиях газеты "Уолл-стрит джорнэл", заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс.
"Мы не знаем, принял ли Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия", — приводит Reuters слова Бёрнса.
По его мнению, Джо Байден на предстоящих сегодня переговорах лидеров двух стран должен продемонстрировать готовность к "сдерживанию России".
Как рассказывал Лайф, ранее Песков указал на информационную кампанию, исходящую из стран Запада и имеющую цель представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что эти вбросы являются камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".
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