НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Директор ЦРУ Бёрнс заявил, что Россия может быть готова к риску по ситуации с Украиной

Американский политик считает, что на сегодняшних переговорах лидеров двух стран Байден должен показать, что США "готовы к сдерживанию".

7 декабря, 04:23
<p>Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / ZUMA

Недооценивать готовность Москвы идти на риск в украинском вопросе не стоит. Об этом, выступая на мероприятиях газеты "Уолл-стрит джорнэл", заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс.

"Мы не знаем, принял ли Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия", приводит Reuters слова Бёрнса.

По его мнению, Джо Байден на предстоящих сегодня переговорах лидеров двух стран должен продемонстрировать готовность к "сдерживанию России".

Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями

Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями

Как рассказывал Лайф, ранее Песков указал на информационную кампанию, исходящую из стран Запада и имеющую цель представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что эти вбросы являются камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1