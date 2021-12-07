Директор ЦРУ Бёрнс заявил, что Россия может быть готова к риску по ситуации с Украиной

Недооценивать готовность Москвы идти на риск в украинском вопросе не стоит. Об этом, выступая на мероприятиях газеты "Уолл-стрит джорнэл", заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс.

"Мы не знаем, принял ли Путин решение использовать силу, но мы знаем, что российские военные и силы безопасности находятся на позициях, откуда могут предпринять решительные действия", — приводит Reuters слова Бёрнса.

По его мнению, Джо Байден на предстоящих сегодня переговорах лидеров двух стран должен продемонстрировать готовность к "сдерживанию России".