Общественник Петров предложил продавать шампанское ночью в Новый год и Рождество
Объясняет это он заботой о людях: многие не успевают приобрести спиртное из-за особого рабочего графика.
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Изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, эти слабоалкогольные напитки можно было бы продавать в ночь с 31 декабря по 1 января и с 6 января по 7 января.
"В любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00–23:00 в канун встречи Нового года и Рождества", — приводит RT цитату из письма Петрова на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Петров объяснил такую инициативу заботой о гражданах: те, кто работает допоздна перед праздником или занят на предприятиях с особым рабочим графиком, могут не успеть купить шампанское и вино. Общественник считает, что послабления для них нужно сделать ежегодными.
Ранее Лайф писал, что депутаты Алёхин и Бессараб призвали сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Парламентарии отметили, что в последний день года половина рабочего времени обычно тратится на подготовку к празднику и корпоративы.
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