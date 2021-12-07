Общественник Петров предложил продавать шампанское ночью в Новый год и Рождество

Изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, эти слабоалкогольные напитки можно было бы продавать в ночь с 31 декабря по 1 января и с 6 января по 7 января.

"В любом правиле должны быть исключения: возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00–23:00 в канун встречи Нового года и Рождества", — приводит RT цитату из письма Петрова на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Петров объяснил такую инициативу заботой о гражданах: те, кто работает допоздна перед праздником или занят на предприятиях с особым рабочим графиком, могут не успеть купить шампанское и вино. Общественник считает, что послабления для них нужно сделать ежегодными.