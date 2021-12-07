Азиза рассказала о "божественной тайне", открывшейся ей после ковида

Певица Азиза открыла в себе "божественную тайну" после того, как перенесла коронавирусную инфекцию. Об этом она рассказала подписчиком на своей странице в "Инстаграме".

"В болезни, мне открылась божественная тайна. Душевные и физические силы, внутренний покой, противоядие от страхов и боли. Ощущение полёта и безграничного счастья я почувствовала, соприкоснувшись то ли во сне, то ли наяву с всепоглощающей энергией космоса", — написала Азиза.

Певица порекомендовала подписчикам сливаться со своим космическим истоком. Это, по её мнению, является целительным эликсиром жизни и вечной любви.

Азиза подхватила COVID-19 в середине ноября вслед за своей помощницей по хозяйству. Знаменитость жаловалась на высокую температуру, отсутствие аппетита, слабость, "скачущее" давление и головные боли. Лечение она проходила в домашних условиях.