Азиза рассказала о "божественной тайне", открывшейся ей после ковида
По словам певицы, ей удалось соприкоснуться с всепоглощающей энергией космоса и в ней вновь возродилась жизнь.
Певица Азиза. Фото © Instagram / azizamuhamedova
Певица Азиза открыла в себе "божественную тайну" после того, как перенесла коронавирусную инфекцию. Об этом она рассказала подписчиком на своей странице в "Инстаграме".
"В болезни, мне открылась божественная тайна. Душевные и физические силы, внутренний покой, противоядие от страхов и боли. Ощущение полёта и безграничного счастья я почувствовала, соприкоснувшись то ли во сне, то ли наяву с всепоглощающей энергией космоса", — написала Азиза.
Певица порекомендовала подписчикам сливаться со своим космическим истоком. Это, по её мнению, является целительным эликсиром жизни и вечной любви.
Азиза подхватила COVID-19 в середине ноября вслед за своей помощницей по хозяйству. Знаменитость жаловалась на высокую температуру, отсутствие аппетита, слабость, "скачущее" давление и головные боли. Лечение она проходила в домашних условиях.
Как сообщал Лайф, ранее Азиза рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова. Артист буквально заваливал исполнительницу подарками, цветами, привозил ей из Болгарии красивые кожаные вещи — платья, куртки, плащи и бижутерию.
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