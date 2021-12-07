Диетолог Золотарёв назвал продукты, которые лучше купить к Новому году заранее

Покупку продуктов к новогоднему застолью можно разделить на три этапа: что-то можно купить за месяц, что-то за две недели, а некоторые всё-таки придётся приобретать накануне праздника. О том, как правильно организовать этот процесс, рассказал врач-диетолог Андрей Золотарёв.

"Если вы всё спланируете заранее, ваш бюджет не треснет по швам, потому что он будет разделён на три разных похода", — сказал Андрей Золотарёв в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что заранее можно купить икру и оливки, которые спокойно "доживут" до праздников. Также сейчас нелишним будет приобрести консервированный горошек, кукурузу и другие подобные продукты.

"Можно покупать какие-то алкогольные напитки, в настоящий момент они будут немного выгоднее, чем прямо перед Новым годом. Сладости, конфеты и твёрдые сыры тоже можно купить уже сегодня", — считает Андрей Золотарёв.

А за две недели до праздника он советует купить солёную рыбу. Так же можно поступить и с копчёностями.