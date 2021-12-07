В Приморье стример слил в Сеть видео гинекологической операции

В Приморье неизвестный организовал в Интернете видеотрансляцию из гинекологической операционной одной из клиник в городе Артём. В прямом эфире показывали, как происходило хирургическое вмешательство. Видео было в общем доступе несколько минут, кадры записи успели разлететься по соцсетям.

"В СМИ размещена публикация о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с тем, что из помещений одного из медицинских учреждений города Артёма велась видео-трансляция в прямом эфире. В результате этого кадры из процедурных и операционных транслировались в интернете в общем доступе несколько минут", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю.

Начала доследственная проверка. Как заверили в краевом минздраве, к артёмовской городской больнице видео не имеет никакого отношения. В целях безопасности в госучреждениях камеры наблюдения установлены только в коридорах, и к ним нет онлайн-доступа. А вот в частных клиниках камеры в операционных залах действительно есть: в случае ошибки записи помогают квалифицировать действия врачей. Кто и для чего выставил такие обстоятельства частной жизни на общее обозрение — пока не установлено.