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Европейским странам спрогнозировали дефицит газа этой зимой

Отбор голубого топлива из подземных хранилищ достиг рекордного уровня за всю историю наблюдения.

7 декабря, 02:42

Фото © Pixabay

С учётом текущих суточных темпов отбора запасов газа в Европе может возникнуть нехватка до конца отопительного сезона, особенно в случае холодов зимой. На данный момент ПХГ Европы заполнены на 66,78%, или около 69 млрд кубометров.

Как пишет "Коммерсант", отбор газа из хранилищ достиг достиг рекордного уровня за историю наблюдений — 11,2 миллиарда кубометров. В прошлом году этот показатель составил 8,5 миллиарда кубометров. Предыдущий рекорд был зафисирован в ноябре 2016-го — около 11,28 миллиарда кубометров.

Аналитик говорят, что резкий рост отбора из ПХГ в этом ноябре связан не только с похолоданием, но и с ростом цен на газ. В итоге потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по текущим ценам они не в состоянии.

В "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы

В "Газпроме" не ожидают заметного снижения цен на газ в ближайшие месяцы

Как писал Лайф ранее, в Газпроме заявили, что из европейских ПХГ отобрано около четверти закачанного в этом году газа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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