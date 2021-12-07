Европейским странам спрогнозировали дефицит газа этой зимой
Отбор голубого топлива из подземных хранилищ достиг рекордного уровня за всю историю наблюдения.
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С учётом текущих суточных темпов отбора запасов газа в Европе может возникнуть нехватка до конца отопительного сезона, особенно в случае холодов зимой. На данный момент ПХГ Европы заполнены на 66,78%, или около 69 млрд кубометров.
Как пишет "Коммерсант", отбор газа из хранилищ достиг достиг рекордного уровня за историю наблюдений — 11,2 миллиарда кубометров. В прошлом году этот показатель составил 8,5 миллиарда кубометров. Предыдущий рекорд был зафисирован в ноябре 2016-го — около 11,28 миллиарда кубометров.
Аналитик говорят, что резкий рост отбора из ПХГ в этом ноябре связан не только с похолоданием, но и с ростом цен на газ. В итоге потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по текущим ценам они не в состоянии.
Как писал Лайф ранее, в Газпроме заявили, что из европейских ПХГ отобрано около четверти закачанного в этом году газа.
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