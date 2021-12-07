Диетолог Кораблёва назвала идеальный продукт для очищения организма

Ежедневное употребление творога не только позволит укрепить кости, оздоровить печень, усилить мышцы и нормализовать сон, но ещё и поможет похудеть, заявила диетолог Ольга Кораблёва. По словам эксперта, в этом молочном продукте много триптофана — аминокислоты, которая избавляет от бессонницы, тревожности и депрессии. Также продукт богат кальцием и фосфором.

"Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами; кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше", — заявила Кораблёва в беседе с РИА "Новости".

Творог быстро насыщает, отмечает эксперт. В среднем в 100 граммах продукта с жирностью 9% всего 169 калорий — и при этом 16 процентов белка. Таким образом, переесть, скорее всего, не получится, говорит диетолог. И даже более того, человек съест меньше пищи, чем обычно. У того же, кто регулярно ест жирную пищу, фастфуд, жареное, сладкое и мучное, клетки печени медленно перерождаются в жировую ткань.

"Заболевание так и называется — "ожирение печени". При этом творог содержит аминокислоту метионин, которая в целом позитивно влияет на жировой обмен, а кроме того, снижает плохой холестерин в крови", — подытожила эксперт.