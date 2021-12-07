При авиаударе США в Сирии пострадала неповинная семья из шести человек

При авиаударе возглавляемой США коалиции в сирийском Идлибе пострадала семья из шести человек, 10-летний мальчик получил серьёзные ранения головы. Врачи прогнозируют, что у его могут быть постоянные проблемы из-за травмы мозга. По предварительным данным, целью американских военных была ликвидация одного из главарей террористической организации "Аль-Каида"*.

Как сообщает агентство Associated Press, 52-летний местный житель забрал свою семью от родственников на северо-западе Сирии, где они провели четыре дня, и ехал домой, когда произошёл взрыв, изрешетивший их автомобиль осколками. США ударили с беспилотника. Предполагаемый боевик ехал на мотоцикле, а автомобиль, в котором находилась семья, пытался его обогнать. Глава семейства, его жена, два сына и две дочери получили различные ранения.

Командование США подтвердило, что 3 декабря наносило удар с беспилотника MQ-9 около Идлиба, целью которого должен был стать "один из главарей "Аль-Каиды" высокого уровня. Там добавили, что предварительная проверка указывает на вероятность возможных жертв среди гражданского населения. По словам официального представителя Центрального командования ВС США Билла Урбана, проводится всестороннее расследование. Он заявил, что результаты будут публиковаться по мере необходимости.

Ранее Лайф писал, что жертвами атак США в рамках "войны с террором" стали 22 тысячи мирных жителей. Как утверждают аналитики, наиболее смертоносными стали 2003 и 2017 годы, когда были убиты от пяти до 5,5 тысячи человек.