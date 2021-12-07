Создан сенсор для фотокамер, выдающий цветные снимки в темноте

Японский производитель фотоаппаратов Canon разработал сенсор, который может делать высококачественные цветные фотографии даже в темноте. Разработка позволяет вести качественную цветную съемку при в десять раз меньшем освещении, чем существующие сейчас аналоги.

Как пишет газета Nikkei, Canon рассчитывает начать массовое производство этих сенсоров уже в 2022 году. В первую очередь такие датчики будут использоваться в камерах наблюдения.

Также сообщается, что в 2023 году Canon инвестирует более 21 миллиарда иен (185 миллионов долларов) в строительство нового завода по производству датчиков изображения в городе Хирацука префектуры Канагава. Отмечается. что новый сенсор может изготавливаться с применением технологий, используемых для датчиков CMOS, и примерно по той же цене.