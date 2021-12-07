Трамп назвал неравным матчем предстоящие переговоры Путина и Байдена

Предстоящие во вторник переговоры в формате видеоконференции между президентами России и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом будут "неравным матчем" для США. Такое мнение высказал бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны", — сказал он, отвечая на вопрос телеканала "Ньюсмакс" о том, как он провёл бы переговоры с Путиным по Украине.

Трамп считает, что этой встречи по видеосвязи не должно быть. По его мнению, это всё равно что выставить профессиональный футбольный клуб "Нью-Ингленд Пэтриотс" против школьной команды. Трамп заверил, что он сам всегда действовал по отношению к России жёстко, хотя ему Путин и нравился.

"Никто не был таким жёстким с Россией, как я", — добавил экс-лидер США.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена. По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи не планируется.