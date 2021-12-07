Врач Кудина рассказала, почему стоит беспокоиться из-за неожиданного похудения

Когда у вас резко снижается масса тела, это может говорить о серьёзной проблеме в вашем организме и следует как можно скорее обратиться к врачу. Что нужно проверить в первую очередь, рассказала доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина.

"Даже если человек мечтал похудеть, имея излишнюю массу тела, непреднамеренное её снижение не должно вызывать неоправданного оптимизма", — говорит врач в беседе с агентством "Прайм".

Этот симптом, считает Кудина, может говорить о том, что у вас проблемы с эндокринной системой. Также это может быть признаком сахарного диабета, инфекционной болезни, а также указывать на наличие аутоиммунных заболеваний или рака.

"Возможно, снижение массы тела не является признаком серьёзного заболевания, а возникает вследствие возрастной перестройки энергетического баланса организма в подростковом возрасте, периоде менопаузы или как следствие старения. Но с уверенностью об этом возможно сказать только при проведении полного клинического обследования”, — объясняет Кудина.

Она также пояснила, на какие дополнительные симптомы нужно обратить внимание, чтобы не забыть рассказать о них врачу.

есть ли боль — постоянная или приступообразная любой локализации;

были ли какие-то нарушения пищеварения;

повышалась ли температура — не всегда повышение температуры ощущается человеком, поэтому её надо измерять два раза в день в течение нескольких дней;

если есть какие-то хронические заболевания, изменилось ли что-то в их проявлениях;

не было ли высыпаний на коже.