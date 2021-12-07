Глава Минобороны Украины Резников рассказал, что его стране на самом деле нужно от США
Он заверил, что на самом деле страна не нуждается в американских солдатах — готовы справиться сами.
Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Украине для защиты не нужны американские солдаты, необходимо только американское оружие. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.
"Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами. Но нам нужно оружие и тому подобное", — сказал Резников в интервью CNN.
Лайф напоминает, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой. До этого Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Путин в свою очередь назвал алармистскими заявления о "планах" Москвы вторгнуться в Незалежную.
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