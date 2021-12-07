Глава Минобороны Украины Резников рассказал, что его стране на самом деле нужно от США

Украине для защиты не нужны американские солдаты, необходимо только американское оружие. Об этом заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.

"Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами. Но нам нужно оружие и тому подобное", — сказал Резников в интервью CNN.