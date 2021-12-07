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Туроператоры попросили отложить расплату за сорванные туры

Особые правила возврата средств за несостоявшийся отдых перестанут действовать с Нового года.

7 декабря, 00:11

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина попросили на год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами, которым не удалось побывать в оплаченных турах из-за пандемии. Такое письмо в правительство направила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Особые правила возврата средств за туры перестанут действовать с конца этого года.

"Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств ещё на один год", - сказано в письме, опубликованном на сайте ассоциации.

По мнению АТОР, волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен туристических компаний, рухнет вся агентская сеть.

"Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами", — сказано в письме ассоциации.

Глава АТОР сообщила о подорожании туров за рубеж в среднем на 25% за два года

Глава АТОР сообщила о подорожании туров за рубеж в среднем на 25% за два года

Ранее Лайф уже рассказывал, что россиянам могут не вернуть деньги за туры, пропавшие из-за пандемии. По словам Ломидзе, у туроператоров нет средств для того, чтобы возместить стоимость путёвок всем туристам. Невыплаты могут коснуться 200 тысяч человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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