Туроператоры попросили отложить расплату за сорванные туры

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина попросили на год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами, которым не удалось побывать в оплаченных турах из-за пандемии. Такое письмо в правительство направила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Особые правила возврата средств за туры перестанут действовать с конца этого года.

"Со всей ответственностью мы заявляем, что для стабильно работающей отрасли необходима лишь отсрочка обязательств ещё на один год", - сказано в письме, опубликованном на сайте ассоциации.

По мнению АТОР, волна судебных исков заблокирует операционную деятельность сотен туристических компаний, рухнет вся агентская сеть.

"Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия. В то же время продление отсрочки позволит туроператорскому сообществу постепенно рассчитаться и с оставшимися туристами", — сказано в письме ассоциации.