Хирург Акулова объяснила причину "синюшности" рук на морозе
Нормальная реакция после пребывания на холоде — это покраснение конечностей. А если пальцы бледнеют или даже синеют, это может говорить об опасных симптомах.
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У некоторых людей на морозе пальцы не краснеют, а синеют. Бледный, синеватый цвет рук на холоде говорит о нарушенном кровообращении, объяснила сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии ЦКБ "РЖД-Медицина" Анастасия Акулова.
"Норма — это когда пальцы рук краснеют на холоде, а потом в тепле их цвет быстро восстанавливается. Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся "синюшными", то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвёртом пальце. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках", — уточнила Анастасия Акулова в интервью радио Sputnik.
Вернуть здоровый цвет "синюшным" пальцам можно — нужно нормализовать кровообращение, а для этого изменить образ жизни. Например, избегать переохлаждений и отказаться от курения, так как при последнем происходит спазм сосудов. Ещё нужно будет записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды на предмет нарушений. После уже надо консультироваться с ревматологом и исключать системные заболевания, рекомендовала Акулова.
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