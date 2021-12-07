Хирург Акулова объяснила причину "синюшности" рук на морозе

У некоторых людей на морозе пальцы не краснеют, а синеют. Бледный, синеватый цвет рук на холоде говорит о нарушенном кровообращении, объяснила сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии ЦКБ "РЖД-Медицина" Анастасия Акулова.

"Норма — это когда пальцы рук краснеют на холоде, а потом в тепле их цвет быстро восстанавливается. Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся "синюшными", то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвёртом пальце. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках", — уточнила Анастасия Акулова в интервью радио Sputnik.

Вернуть здоровый цвет "синюшным" пальцам можно — нужно нормализовать кровообращение, а для этого изменить образ жизни. Например, избегать переохлаждений и отказаться от курения, так как при последнем происходит спазм сосудов. Ещё нужно будет записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды на предмет нарушений. После уже надо консультироваться с ревматологом и исключать системные заболевания, рекомендовала Акулова.