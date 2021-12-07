ВОЗ призвала отказаться от переливания ковидным пациентам плазмы переболевших

При лечении пациентов с CoViD-19 лучше отказаться от переливания им плазмы крови уже переболевших людей. С такой рекомендацией выступили во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что на этот метод возлагали большие надежды, но они не оправдались.

В организации подчёркивают: последние данные говорят о том, что такое переливание не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции лёгких.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно (переливание кровяной плазмы. — Прим. Лайфа) не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", — констатировали в организации.