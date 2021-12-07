НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ВОЗ призвала отказаться от переливания ковидным пациентам плазмы переболевших

В организации констатировали, что надежды на этот метод не оправдались: выживаемость он не повышает.

6 декабря, 23:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При лечении пациентов с CoViD-19 лучше отказаться от переливания им плазмы крови уже переболевших людей. С такой рекомендацией выступили во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что на этот метод возлагали большие надежды, но они не оправдались.

В организации подчёркивают: последние данные говорят о том, что такое переливание не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции лёгких.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно (переливание кровяной плазмы. — Прим. Лайфа) не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", констатировали в организации.

Представитель ВОЗ Вуйнович отвергла утверждения о непроверенности вакцин от ковида

Представитель ВОЗ Вуйнович отвергла утверждения о непроверенности вакцин от ковида

А ранее Лайф рассказывал, что в ВОЗ сочли преждевременными заявления о тяжёлом течении ковида из-за омикрон-штамма. По словам эксперта организации, имеющиеся сейчас данные скорее даже говорят об обратном.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1