Японские медики предложили способ улучшить работу мозга за десять минут

Эксперимент показал, что резко поднимается эффективность отдела, который отвечает за общение, скорость принятия решений, достижение целей.

Значительно улучшить работу мозга и оперативно поднять настроение способны всего десять минут бега. К такому выводу пришли исследователи из японского университета Цукуба. Они изучили состояние 26 человек: их распределили в две группы, одна из которых участвовала в десятиминутных пробежках, а вторая была контрольной.

Как следует из результатов работы исследователей, опубликованных в журнале Scientific Reports, они использовали тест Струпа. В нём есть задания на сопоставление разных слов и цветов, а также оценка инфракрасной спектроскопии. Двумерная шкала позволила экспертам измерить настроение добровольцев.

Проведённый анализ показал, что бег способен улучшить работу мозга всего за десять минут. Он значительно усиливает локальный кровоток в различных областях префронтальной коры. Этот отдел головного мозга отвечает за общение, скорость принятия решений, достижение целей, самоконтроль и выполняет другие когнитивные функции. Также отмечается, что у всех участников заметно поднялось настроение.