Российским банкам решили дать доступ к информации о супругах и детях заёмщиков
Предполагается, что такие данные будут влиять на размер одобряемой ссуды: кредитную нагрузку на клиента можно будет рассчитывать более точно.
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Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заёмщиков. Такая возможность изучается в рамках инфраструктуры "Цифрового профиля". В Центробанке и Минцифры говорят, что объём сведений в этой системе планируется расширять.
Как пишут "Известия", сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) банкам потребовались после того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными. Из-за отсутствия информации о супругах и детях заёмщиков банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью, а также сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников.
Нередко банки используют семейное положение заёмщика как один из критериев при оценке его надёжности. Наличие супруги и детей в ряде случаев может влиять на оценку риска.
"Данные ЕГР ЗАГС в первую очередь необходимы банкам для своевременного получения или подтверждения сведений о смерти клиента. Сведения о семейном положении важны при залоговом кредитовании для выстраивания юридически правильного пути клиента", — пояснил зампред правления "Почта банка" Павел Тулубьев.
Ранее Лайф писал, что кредитные истории россиян дополнят сведениями о покупках в рассрочку. Предполагается, что это тоже позволит лучше понимать финансовую нагрузку заёмщика и его способность вовремя гасить долги.
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