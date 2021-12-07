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Российским банкам решили дать доступ к информации о супругах и детях заёмщиков

Предполагается, что такие данные будут влиять на размер одобряемой ссуды: кредитную нагрузку на клиента можно будет рассчитывать более точно.

6 декабря, 22:42
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр

Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заёмщиков. Такая возможность изучается в рамках инфраструктуры "Цифрового профиля". В Центробанке и Минцифры говорят, что объём сведений в этой системе планируется расширять.

Как пишут "Известия", сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) банкам потребовались после того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными. Из-за отсутствия информации о супругах и детях заёмщиков банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью, а также сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников.

Нередко банки используют семейное положение заёмщика как один из критериев при оценке его надёжности. Наличие супруги и детей в ряде случаев может влиять на оценку риска.

"Данные ЕГР ЗАГС в первую очередь необходимы банкам для своевременного получения или подтверждения сведений о смерти клиента. Сведения о семейном положении важны при залоговом кредитовании для выстраивания юридически правильного пути клиента", пояснил зампред правления "Почта банка" Павел Тулубьев.

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Ранее Лайф писал, что кредитные истории россиян дополнят сведениями о покупках в рассрочку. Предполагается, что это тоже позволит лучше понимать финансовую нагрузку заёмщика и его способность вовремя гасить долги.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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