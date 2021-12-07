Британия запустила систему ПВО, "способную уничтожать Су-57"

Новая система ПВО Sky Sabre поступила на вооружение британской армии. Как пишет The Times, в Минобороны утверждают, что с её помощью можно противодействовать в том числе таким новейшим истребителям, как российские Су-57.

Как отмечает газета, новая система ПВО пришла на замену старой, основанной на ракетах Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Sky Sabre способны поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Утверждается, что эта система может управлять полётом 24 ракет одновременно.

Источники в британском министерстве обороны при этом говорят, что цель запуска новой системы — способность отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57.

"Новейшая система ПВО является яркой демонстрацией наших боевых возможностей тем, кто хочет причинить нам вред", - заявил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.