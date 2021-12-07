Псаки отказалась признать целостность Украины одним из ключевых интересов США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась прямо ответить на вопрос, является ли сохранение территориальной целостности Украины одним из ключевых внешнеполитических интересов США.

Псаки прямо спросили, считает ли президент Джо Байден этот вопрос отвечающим "жизненно важным интересам США". Она же уклончиво заявила, что обеспечение территориальной целостности Украины отвечает интересам "глобального сообщества".

"Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам глобального сообщества. А нашим интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе", — ответила Псаки.

Она отказалась углубляться в эту тему дальше, лишь заметила, что нельзя дать однозначно положительный или отрицательный ответ на заданный вопрос. Объяснила это Псаки тем, что "внешняя политика содержит немного больше нюансов".