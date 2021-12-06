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В Белом доме заявили о готовности России атаковать Украину с трёх сторон

Якобы Соединённые Штаты фиксируют масштабное перемещение войск у границы двух государств.

6 декабря, 19:44

Фото © Pexels

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что власти США имеют данные о готовности России напасть на Украину с трёх сторон: с юга, запада, а также с северо-востока. Об этом сообщают американские СМИ.

"Планирование, с нашей точки зрения, явное: передвижение войск в дополнение к [размещению] батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ — к югу, к западу, а также и к северо-востоку", — сказал представитель Белого дома.

Песков сообщил об обеспокоенности Кремля возможным присутствием войск НАТО на Украине

Песков сообщил об обеспокоенности Кремля возможным присутствием войск НАТО на Украине

Он заверил, что США якобы видят передвижение дополнительных военных сил России у границы Украины в разных районах.

Лайф сообщал, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных агрессивных санкциях США. Представитель Кремля уточнил, что в последние дни такие настроения наблюдаются в различных СМИ.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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