В Белом доме заявили о готовности России атаковать Украину с трёх сторон

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что власти США имеют данные о готовности России напасть на Украину с трёх сторон: с юга, запада, а также с северо-востока. Об этом сообщают американские СМИ.

"Планирование, с нашей точки зрения, явное: передвижение войск в дополнение к [размещению] батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ — к югу, к западу, а также и к северо-востоку", — сказал представитель Белого дома.

Он заверил, что США якобы видят передвижение дополнительных военных сил России у границы Украины в разных районах.