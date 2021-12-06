В Белом доме заявили о готовности России атаковать Украину с трёх сторон
Якобы Соединённые Штаты фиксируют масштабное перемещение войск у границы двух государств.
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Высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам, что власти США имеют данные о готовности России напасть на Украину с трёх сторон: с юга, запада, а также с северо-востока. Об этом сообщают американские СМИ.
"Планирование, с нашей точки зрения, явное: передвижение войск в дополнение к [размещению] батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ — к югу, к западу, а также и к северо-востоку", — сказал представитель Белого дома.
Он заверил, что США якобы видят передвижение дополнительных военных сил России у границы Украины в разных районах.
Лайф сообщал, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продолжением истерики сообщения о возможных агрессивных санкциях США. Представитель Кремля уточнил, что в последние дни такие настроения наблюдаются в различных СМИ.
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