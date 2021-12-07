Китай назвал показным решение США дипломатически бойкотировать Олимпиаду
Власти КНР уверены, что этот политический демарш Штатов не повлияет на успешное проведение соревнований.
Решение Соединённых Штатов объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине является показным, это "политическая манипуляция". Об этом заявили в китайском посольстве в США. Там отметили, что бойкот не повлияет на успешное проведение международных соревнований в Пекине.
"Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот "дипломатический бойкот" просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт — всего лишь политическая манипуляция и серьёзное искажение духа Олимпийской хартии", — приводит ТАСС слова представителя посольства.
Лайф рассказывал, что речь именно о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны США, то есть спортсмены смогут в ней участвовать — в делегации Штатов не будет только официальных лиц, которые обычно посещают государство, принимающее соревнования.
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