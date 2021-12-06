Смешивают спорт и политику: Что означает бойкот США Олимпийских игр в Пекине Для американцев это далеко не первый подобный случай в истории. Правда, в этот раз на Игры поедут хотя бы их участники. 6 декабря, 20:02 Фото © Getty Images / Hou Yu / China News Service

До старта Олимпийских игр в Пекине ещё два месяца, однако их главный скандал, похоже, происходит прямо сейчас. США официально объявили дипломатический бойкот соревнованиям в Китае. Громкое решение американской администрации уже огласила Дженнифер Псаки. И пока весь мир задаётся вопросом, что же это значит, Лайф попытался в этом разобраться.

Зачем США бойкотировали Олимпиаду?

К слову, говорили об этом решении достаточно долго. Джо Байден уже несколько недель назад дал ясно всем понять, что такой вариант возможен. И вот теперь Белый дом официально заявил то, чего многие ждали, а ещё большее количество людей опасалось.

"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Поклонников спорта сразу же призываем успокоиться. Американских спортсменов пока что эта история не касается. По традиции, сборная США — один из главных фаворитов Игр, и не поехать в Пекин спортсмены себе просто не могут позволить. Тем не менее кого точно не будет в Пекине, так это представителей американского истеблишмента. Тут же, правда, встаёт вопрос: а насколько они вообще были бы там нужны?

Важность истории заключается в другом. По сути, США на весь мир заявляют — и делают это официально — о том, что в Китае не всё хорошо с правами человека. Разумеется, теперь стоит ожидать цепную реакцию из подобных бойкотов со стороны союзников США. О такой возможности уже заявляли власти Великобритании и Австралии. И если без последних зимнюю Олимпиаду можно представить достаточно легко, то вот спортсмены из Соединённого Королевства могли бы неплохо попытаться пошуметь в Пекине.

Закрепим ещё раз: Бойкот коснётся только официальных лиц США. То есть на Игры не поедет Джо Байден. Спортсмены, напротив, спокойно поедут в Пекин и будут бороться там за медали. Подобные шаги можно ждать и от союзников Штатов, таких как Австралия и Великобритания.

США уже бойкотировали Олимпийские игры

Любители спорта со стажем наверняка сразу вспомнили Олимпиаду 1980 года в Москве. Там тоже слово "бойкот" фигурировало и вышло чуть ли не на первый план. Напомним, что в конце 1979 года СССР ввёл войска в Афганистан, что сразу же стало поводом по большому счёту для половины мира начать говорить о возможных санкциях против Олимпиады в Москве.

В итоге многие страны отказались отправлять своих спортсменов в Советский Союз. Другие же решили приехать на Олимпиаду, но не под флагом своей страны, а под олимпийским знаменем — как же нам это знакомо, не правда ли? Благо бойкот западных стран на московские Игры никак не повлиял. Прошли они великолепно.

Ответа СССР долго ждать не пришлось. Через четыре года состоялись Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Разумеется, спортсмены из нашей страны туда не поехали, тем самым вернув американской стороне своеобразный должок. К слову, у Китая в наши дни тоже есть отличный шанс ответить США. В 2028 году именно Лос-Анджелес будет принимать летнюю Олимпиаду. И что-то подсказывает, что бойкот в Поднебесной вряд ли забудут.

Впрочем, Китай в нынешней ситуации призывает не выносить политические разборки на спортивное поле. Дескать, давайте не смешивать одно с другим.

"Хочу подчеркнуть, что зимние Олимпийские игры — это не сцена для политических шоу и манипуляций. Американские политики в ситуации, когда они не получили приглашения, продолжают раздувать "дипломатический бойкот" зимней Олимпиады в Пекине. Что США должны сделать, так это исправить своё отношение, придерживаться более сплочённого олимпийского духа, серьёзно отнестись к озабоченности Китая, не политизировать спорт и прекратить раздувать так называемый дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы избежать влияния на диалог и сотрудничество Китая и США в важных сферах", — заявил глава МИД КНР Чжао Лицзянь.

Главная интрига сегодняшних дней заключается в том, что будет с американскими спортсменами? Не запретят ли им ехать в Пекин, найдя для этого какой-нибудь "неоспоримый" предлог, и не превратятся ли очередные Игры в арену для политических разборок? Кроме того, интересно посмотреть на реакцию МОК. Поддержит ли он Штаты или же пойдёт хоть раз против Вашингтона? В первом случае чиновники из Олимпийского комитета кроме скандала с российским флагом (а вернее его отсутствием) получат ещё один грандиозный конфликт.

Авторы Шамиль Гаджиев