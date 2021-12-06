Смешивают спорт и политику: Что означает бойкот США Олимпийских игр в Пекине
Для американцев это далеко не первый подобный случай в истории. Правда, в этот раз на Игры поедут хотя бы их участники.
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До старта Олимпийских игр в Пекине ещё два месяца, однако их главный скандал, похоже, происходит прямо сейчас. США официально объявили дипломатический бойкот соревнованиям в Китае. Громкое решение американской администрации уже огласила Дженнифер Псаки. И пока весь мир задаётся вопросом, что же это значит, Лайф попытался в этом разобраться.
Зачем США бойкотировали Олимпиаду?
К слову, говорили об этом решении достаточно долго. Джо Байден уже несколько недель назад дал ясно всем понять, что такой вариант возможен. И вот теперь Белый дом официально заявил то, чего многие ждали, а ещё большее количество людей опасалось.
"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Поклонников спорта сразу же призываем успокоиться. Американских спортсменов пока что эта история не касается. По традиции, сборная США — один из главных фаворитов Игр, и не поехать в Пекин спортсмены себе просто не могут позволить. Тем не менее кого точно не будет в Пекине, так это представителей американского истеблишмента. Тут же, правда, встаёт вопрос: а насколько они вообще были бы там нужны?
Важность истории заключается в другом. По сути, США на весь мир заявляют — и делают это официально — о том, что в Китае не всё хорошо с правами человека. Разумеется, теперь стоит ожидать цепную реакцию из подобных бойкотов со стороны союзников США. О такой возможности уже заявляли власти Великобритании и Австралии. И если без последних зимнюю Олимпиаду можно представить достаточно легко, то вот спортсмены из Соединённого Королевства могли бы неплохо попытаться пошуметь в Пекине.
Закрепим ещё раз:
- Бойкот коснётся только официальных лиц США. То есть на Игры не поедет Джо Байден.
- Спортсмены, напротив, спокойно поедут в Пекин и будут бороться там за медали.
- Подобные шаги можно ждать и от союзников Штатов, таких как Австралия и Великобритания.
США уже бойкотировали Олимпийские игры
Любители спорта со стажем наверняка сразу вспомнили Олимпиаду 1980 года в Москве. Там тоже слово "бойкот" фигурировало и вышло чуть ли не на первый план. Напомним, что в конце 1979 года СССР ввёл войска в Афганистан, что сразу же стало поводом по большому счёту для половины мира начать говорить о возможных санкциях против Олимпиады в Москве.
В итоге многие страны отказались отправлять своих спортсменов в Советский Союз. Другие же решили приехать на Олимпиаду, но не под флагом своей страны, а под олимпийским знаменем — как же нам это знакомо, не правда ли? Благо бойкот западных стран на московские Игры никак не повлиял. Прошли они великолепно.
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Ответа СССР долго ждать не пришлось. Через четыре года состоялись Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Разумеется, спортсмены из нашей страны туда не поехали, тем самым вернув американской стороне своеобразный должок. К слову, у Китая в наши дни тоже есть отличный шанс ответить США. В 2028 году именно Лос-Анджелес будет принимать летнюю Олимпиаду. И что-то подсказывает, что бойкот в Поднебесной вряд ли забудут.
Впрочем, Китай в нынешней ситуации призывает не выносить политические разборки на спортивное поле. Дескать, давайте не смешивать одно с другим.
"Хочу подчеркнуть, что зимние Олимпийские игры — это не сцена для политических шоу и манипуляций. Американские политики в ситуации, когда они не получили приглашения, продолжают раздувать "дипломатический бойкот" зимней Олимпиады в Пекине. Что США должны сделать, так это исправить своё отношение, придерживаться более сплочённого олимпийского духа, серьёзно отнестись к озабоченности Китая, не политизировать спорт и прекратить раздувать так называемый дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы избежать влияния на диалог и сотрудничество Китая и США в важных сферах", — заявил глава МИД КНР Чжао Лицзянь.
Главная интрига сегодняшних дней заключается в том, что будет с американскими спортсменами? Не запретят ли им ехать в Пекин, найдя для этого какой-нибудь "неоспоримый" предлог, и не превратятся ли очередные Игры в арену для политических разборок? Кроме того, интересно посмотреть на реакцию МОК. Поддержит ли он Штаты или же пойдёт хоть раз против Вашингтона? В первом случае чиновники из Олимпийского комитета кроме скандала с российским флагом (а вернее его отсутствием) получат ещё один грандиозный конфликт.