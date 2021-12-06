В ЯНАО стартовал форум "Российский Север"

В Салехарде начал работу форум "Российский Север". Участие в нём принимает молодёжь коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Съехались туда представители 28 регионов России.

"Коренные народы Севера — это хранители ямальской земли и её устоев. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативы, направленные на сохранение традиционного образа жизни, родных языков. Особенно важно, когда такие инициативы исходят от молодёжи", — приводят организаторы слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Цель форума — формирование инициатив молодёжи для решения проблем коренных малых народов Севера. На повестке вопросы о сохранении культурной самобытности и самоидентификации, языков и культуры.