Пентагон не признал вины в инциденте с самолётом над Чёрным морем

Министерство обороны США не считает, что американский самолёт-разведчик CL600 создал угрозу для российского пассажирского лайнера над Чёрным морем. Об этом заявил представитель ведомства Джон Кирби.

"Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных манёвров, уж конечно, не со стороны американских военных", — сказал Кирби на брифинге для журналистов.

По его мнению, имела место ситуация, которую быстро разрешили "при помощи здравого смысла и обычных процедур контроля воздушного движения".