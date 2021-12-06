Пентагон не признал вины в инциденте с самолётом над Чёрным морем
Российскому лайнеру пришлось экстренно менять курс из-за появления военного воздушного судна Штатов.
CL-600. Фото © Wikipedia / Adrian Pingstone
Министерство обороны США не считает, что американский самолёт-разведчик CL600 создал угрозу для российского пассажирского лайнера над Чёрным морем. Об этом заявил представитель ведомства Джон Кирби.
"Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных манёвров, уж конечно, не со стороны американских военных", — сказал Кирби на брифинге для журналистов.
По его мнению, имела место ситуация, которую быстро разрешили "при помощи здравого смысла и обычных процедур контроля воздушного движения".
Напомним, что опасное сближение американского самолёта-разведчика с гражданским рейсом произошло в небе над Чёрным морем 3 декабря. Как уже рассказывал Лайф, из-за этого летевшему из Тель-Авива в Москву лайнеру пришлось сменить курс. При этом на запросы с земли военное судно-нарушитель не отвечало. Позже в "Аэрофлоте" подтвердили данный инцидент. Там отметили, что на борту самолёта, выполнявшего рейс SU501, находилось 142 пассажира.
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