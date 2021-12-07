Народность рохинджа подала иск против Facebook, обвинив его в потворстве геноциду

Коллективный иск против социальной сети Facebook подали представители народности рохинджа в Великобритании и США. Они обвиняют платформу в разжигании ненависти в ходе конфликта в Мьянме. Сумма иска, поданного в суд Северного округа штата Калифорния (город Сан-Франциско), составляет 200 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей).

"Facebook был готов обменять жизни людей рохинджа на продвижение на рынок небольшой страны в Юго-Восточной Азии. В конце концов Facebook так мало выиграл от своего постоянного присутствия в Бирме, а последствия для народа рохинджа не могли быть более ужасными", — говорится в коллективном иске рохинджа против "Фейсбука", сообщает The Guardian.

Как подчёркивается, действия "Фейсбука" способствовали гонениям на рохинджа в Мьянме, так как сообщения, разжигавшие ненависть к представителям мусульманского меньшинства, не удалялись, а, наоборот, показывались пользователям в приоритетном порядке из-за их популярности. Таким образом, особенности работы алгоритмов привели к усилению геноцида. Платформа, как утверждают истцы, не наняла местных модераторов и не удаляла группы и страницы пользователей, где звучали призывы к расправе над рохинджа.

"Несмотря на то что в "Фейсбуке" признали свою ответственность, не было выплачено совершенно никаких компенсаций. И ни одному выжившему не была оказана поддержка или возмещён понесённый ущерб", — говорится в заявлении юридической фирмы "Маккью и партнёры", которая представляет интересы истцов.

В компании Meta, владеющей "Фейсбуком", иск пока никак не прокомментировали.